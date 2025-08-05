Galatasaray'a Almanya'dan sağ bek!

Yeni sezon öncesi özellikle Avrupa'da güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray, transferde yönünü sağ bek bölgesine çevirdi. Sarı kırmızılılar, aradığı ismi Almanya'da buldu.
Savunmaya önemli bir takviye yapmak isteyen sarı- kırmızılılar, görüştüğü isimlerle henüz anlaşamadı.
SINGO TIKANDI
Monaco forması giyen Wilfred Singo'nun bonservisini 25 milyonun altına çekemediği için frene basan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Sacha Boey'i ise bir türlü ikna edemedi.
OKAN HOCA'NIN ARADIĞI BEK
Bunun üzerine yeni isimlere yönelen Cimbom, rotayı yine Bayern Münih'e çevirdi. G.Saray yönetimi, geçen sezon Leverkusen'de kiralık oynayan Josip Stanisic'i istiyor.
Hırvatistan Milli Takım forması da giyen 25 yaşındaki başarılı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un da tarifine birebir uyuyor.
Kariyerinin yarısını sağ bekte kalan yarısını da stoperde geçiren, görev verildiğinde sol bekte de görev yapabilen Stanisic, çok yönlü bir oyuncu.
OPSİYON OLMAYACAK
Almanya doğumlu Hırvat yıldız için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonu olmadan oyuncuyu almaya çalışıyor. Stanisic geçen sezon bir opsiyon bulunmadan Leverkusen forması giymişti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Hırvat futbolcu, 2 asist yaptı.
Savunmaya önemli bir takviye yapmak isteyen sarı- kırmızılılar, görüştüğü isimlerle henüz anlaşamadı.
SINGO TIKANDI
Monaco forması giyen Wilfred Singo'nun bonservisini 25 milyonun altına çekemediği için frene basan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Sacha Boey'i ise bir türlü ikna edemedi.
OKAN HOCA'NIN ARADIĞI BEK
Bunun üzerine yeni isimlere yönelen Cimbom, rotayı yine Bayern Münih'e çevirdi. G.Saray yönetimi, geçen sezon Leverkusen'de kiralık oynayan Josip Stanisic'i istiyor.
Hırvatistan Milli Takım forması da giyen 25 yaşındaki başarılı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un da tarifine birebir uyuyor.
Kariyerinin yarısını sağ bekte kalan yarısını da stoperde geçiren, görev verildiğinde sol bekte de görev yapabilen Stanisic, çok yönlü bir oyuncu.
OPSİYON OLMAYACAK
Almanya doğumlu Hırvat yıldız için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonu olmadan oyuncuyu almaya çalışıyor. Stanisic geçen sezon bir opsiyon bulunmadan Leverkusen forması giymişti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Hırvat futbolcu, 2 asist yaptı.