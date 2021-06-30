Galatasaray'a Aliou Dieng cevabı

Galatasaray'ın orta saha hedeflerinden Aliou Dieng için Mısır kulübü Al Ahly 5 milyon euro istedi

Abone Ol
Galatasaray'a Aliou Dieng cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2021 09:11
Galatasaray'da orta saha transferi için listeye eklenen son isim Al Ahly forması giyen Aliou Dieng olmuştu.

Benfica'dan Gedson Fernandes ve Florentino için beklemede olan sarı-kırmızılılar, Tunuslu dinamo Mohamed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutuyor.

GALATASARAY'A YANIT: 5 MİLYON EURO

23 yaşındaki Malili ön libero Aliou Dieng için Mısır kulübü ile görüşen Galatasaray, 5 milyon Euro bonservis cevabı aldı.

Sarı kırmızılı yönetim, uzun süredir takibinde olan Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken iki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği ortaya çıktı. Avrupa'da bir takıma gitmek isteyen ve Galatasaray'a olumlu yanıt veren Dieng'in bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Piyasa değerli 2 milyon euro olan Aliou Dieng bu sezon 36 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 4 asist yaptı




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.