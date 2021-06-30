Galatasaray'a Aliou Dieng cevabı

Galatasaray'da orta saha transferi için listeye eklenen son isim Al Ahly forması giyen Aliou Dieng olmuştu.Benfica'dan Gedson Fernandes ve Florentino için beklemede olan sarı-kırmızılılar, Tunuslu dinamo Mohamed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutuyor.23 yaşındaki Malili ön libero Aliou Dieng için Mısır kulübü ile görüşen Galatasaray, 5 milyon Euro bonservis cevabı aldı.Sarı kırmızılı yönetim, uzun süredir takibinde olan Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken iki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği ortaya çıktı. Avrupa'da bir takıma gitmek isteyen ve Galatasaray'a olumlu yanıt veren Dieng'in bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.Piyasa değerli 2 milyon euro olan Aliou Dieng bu sezon 36 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 4 asist yaptı