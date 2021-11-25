3-0'lık skorla konuk ekip Lazio oldu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. karşılaşmasında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk etti.Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından sarı - kırmızılılar, gruptan çıkmayı garantiledi.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Alexandru Cicaldau, 30. dakikada kendi kalesine Caleta-Car, 64. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada Ryan Babel kaydetti. Marsilya'nın sayıları ise 68. ve 85. dakikalarda Milik'ten geldi.Sarı - kırmızılılar, E Grubu'nda 3. galibiyetini aldı ve puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.Öte yandan gruptaki diğer maçta Lokomotiv Moskova ile Lazio karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan,Galatasaray, grubun son maçında Lazio deplasmanına gidecek. Marsilya ise Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.Galatasaray, Lazio deplasmanında tüm tek farklı gollü mağlubiyetlerde, beraberlikte ve galibiyette grubu lider olarak tamamlayacak.Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Halil Dervişoğlu görev bekledi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahalarında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Morutan ile Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Taylan Antalyalı ile Diagne'yi görevlendirdi.Olimpik Marsilya ise karşılaşmada Pau Lopez, Duje Caleta-Car, William Saliba, Luan Peres, Matteo Guendouzi, Boubacar Kamara, Pape Gueye, Gerson, Pol Lirola, Bamba Dieng ve Arkadiusz Milik 11'i ile mücadele etti.Marsilya'da sakatlığını atlatan milli futbolcu Cengiz Ünder yedek kulübesinde otururken, cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier kadroda yer alamadı.Galatasaray'ın Senegalli santrforu Mbaye Diagne ile milli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, 4 resmi maç sonra bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Son olarak Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan Diagne ile Taylan, ligdeki Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe müsabakalarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova mücadelesinde yedek kulübesinde görev bekledi. Diagne, bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı.Galatasaray taraftarı, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'de 4 gün önce yapılan Fenerbahçe derbisinde Nef Stadı'nı tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Marsilya karşılaşmasında da tribündeki yerini aldı. Maçı yaklaşık 40 bin taraftar, tribünden takip etti.Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin 11. dakikada sağ kanattan yaptığı ortada Diagne'nin şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.Galatasaray, mücadeleye baskılı başladı ve bu baskısının meyvesini 12. dakikada aldı. Marsilya yarı sahasında yapılan pres sonrası kazanılan topta Feghouli, savunma arkasına sarkan Cicaldau'yu gördü. Rumen futbolcu, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.İkinci golün ardından Marsilya yarı sahasındaki baskısını taraftarının da desteğiyle sürdüren Galatasaray, yine hızlı geldi. Berkan, ceza sahası önünde topu Kerem'le buluşturdu, Kerem yine sağ çaprazdan kaçan Cicaldau'ya pasını verdi ve Rumen futbolcunun vuruşunda rakibi Caleta-Car'a çarpan top, ağlarla buluştu: 2-0!Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Dieng'in 23. ve 37. dakikalarda yaptığı kafa vuruşlarını harika çıkardı. Dieng'in 42. dakikada ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş da direkten geri döndü.Galatasaray'ın ilk iki golüne direkt etki eden Alexandru Cicaldau, 50. dakikada girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlandı. Değişiklik isteyen Rumen futbolcunun yerine Olimpiu Morutan girdi.Sarı - kırmızılılar, 64. dakikada sol kanattan geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun getirdiği ve içeriye çevirdiği topu Sofiane Fegholi tamamladı ve Galatasaray'ı 3-0 öne geçiren golü attı.67. dakikada gelişen Marsilya atağında Kerem'in rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Milik'in penaltısı Muslera'dan geri döndü ancak Polonyalı futbolcu dönen topu tamamladı ve skor 3-1'e geldi.Karşılaşmanın 83. dakikasında Kerem'in yerine oyuna giren Babel, topa ilk dokunuşunda golü attı. Marcao'nun kullandığı serbest vuruş sonrasında savunma arkasına sarkan Hollandalı futbolcu, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray, 4-1 öne geçti.85. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Milik, kafayla sağ köşeden topu ağlara gönderdi ve skor 4-2'ye geldi.90. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Ryan Babel, arka direkte topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Gol sonrası VAR'ı dinleyen hakem, ofsayt kararını onadı.90+3. dakikada Fatih Terim, Berkan Kutlu'yu oyundan alırken, 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ı oyuna soktu. Bartuğ, Galatasaray taraftarlarının büyük desteğiyle oyuna dahil oldu.11. dakikada Galatasaray, müsabakadaki ilk ciddi atağı gerçekleştirdi. Feghouli'nin sağdan ortasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda vurduğu top yerden sekerek üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.12. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Olimpik Marsilya'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Feghouli, pasını ceza yayına doğru koşu yapan Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcu, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pau Lopez'in sağından ağlara gönderdi: 1-023. dakikada Lirola'nın sağdan ortasında Dieng'in uygun durumda kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera uçarak kontrol etti.30. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip kalede baskısını artıran Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cicaldau, pasını daha uygun durumdaki arkadaşlarına aktarmak istedi. Altıpastaki Caleta-Car'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pau Lopez'i de yanıltarak ağlara gitti: 2-037. dakikada Guendouzi'nin soldan kullandığı serbest atışta Dieng'in kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera son anda kornere çeldi.42. dakikada Dieng'in ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direkten döndü.