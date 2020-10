FATİH TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Ryan Babel attı.Üst üste 2. kez kazanan Galatasaray, puanını 13'e yükseltti. Süper Lig'in galibiyet alamayan tek takımı olan MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti.Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Sofiane Feghouli yer aldı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 6. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Erzurum temsilcisi ile oynanan maçta sakatlanan ve hafta boyunda takımla antrenmana çıkamayan Younes Belhanda ile kırmızı kart gören Radamel Falcao'ya MKE Ankaragücü karşısında forma veremedi.Terim, Falcao'nun yerine Diagne'yi, Belhanda'nın yerine ise kırmızı kart cezasını dolduran Etebo'yu sahaya sürdü.Başkent temsilcisinde, ligin 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan 8 oyuncu Galatasaray'a karşı forma giyemedi.Sarı-lacivertli takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. MKE Ankaragücü'nde 7 futbolcuda koronavirüs tespit edilirken, 1-2 isimde de belirtiler bulunuyordu. Galatasaray maçına eksik gelmek zorunda kalan MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynayan Alper Potuk, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı. Rize temsilcisiyle yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, Joseph Paintsil ve Şahverdi Çetin ile yedekler arasında yer alan Korcan Çelikay, Cebrail Karayel ve Endri Çekiçi, Galatasaray müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi. Ankara ekibi, müsabakaya Ricardo Friedrich, Atila Turan, Erdi Dikmen, Michal Pazdan, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Assane Diousse, Emre Güral, Jonathan Bolingi, Saba Lobjanidze, Torgeir Borven ilk 11'i ile başladı.Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Furkan Bekleviç, Anıl Dikmen, Yusuf Eren Göktaş, Daniel Lukasik, Idriz Voca, Berke Gürbüz, Orkan Çınar, Luka Adzic, Mücahit Can Akçay ve Mert Topuz görev bekledi.Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubendini Ömer Bayram'a teslim etti.Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon oynanan 9 resmi müsabakada Arda Turan 4, Martin Linnes 2, Ryan Donk ve Younes Belhanda birer kez sahaya kaptan olarak çıktı.MKE Ankaragücü müsabakasında kaptanlık pazubendini takan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.Müsabakayı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlarla destek verdi.Sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle sorun yaşadığı iddia edilen ve hafta içinde yapılan toplantının ardından sosyal medyada "Her şey yolunda" şeklinde mesaj paylaşan Terim için localara girebilen az sayıdaki taraftar, "İmparator Fatih Terim" diye tezahürat yaptı.Vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.Maç öncesi seremoniye Galatasaraylı futbolcular kollarında siyah bantlarla çıkarken, İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.Mücadele temposuz bir şekilde başladı. Her iki takımın da organize atak yapmakta güçlük çekti. Galatasaray, kenar ortalarıyla gol arasa da kalabalık bir şekilde savunma yapan MKE Ankaragücü, bu ortaların hedefi olan Mbaye Diagne'ye vuruş şansı vermedi. Konuk ekip zaman zaman kontratak fırsatları yakalasa da son paslarda yapılan hatalar neticesinde bu ataklar pozisyona dönüşmedi.Maçın ilk etkili atağı 20. dakikada MKE Ankaragücü'nde geldi. Uzun pasla topla buluşan Saba Lobjanidze sağ kanattan arka direkte müsait olan arkadaşı Assane Diousse pasını aktardı. Assane Diousse gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı. Galatasaray ise 23. dakikada Ömer Bayram'ın serbest vuruşuyla gole ilk kez yaklaştı.Temposu giderek düşen maçta Ankaragücü, 36'da bir kez daha Lobjanidze ile gole yaklaştı ancak Okan Kocuk gole izin vermedi.Galatasaray, maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu.45+2. dakikada Marcelo Saracchi sol kanatta çalımlarla birlikte ilerleyip ceza sahası içinde çizgide yerden ortasını yaptı. Arka direkteki Ryan Babel ortayı gelişene sağ ayak içiyle net bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ryan Babel ayrıca bu sezon ilk lig golünü kaydetti.Bu golle birlikte Galatasaray, ilk devreyi 1-0 önde kapattı.İkinci yarı, ilk yarı gibi temposuz başladı. Paslarla birlikte oyunu daha çok kontrol eden ve rakibinin hatalarını bekleyen Galatasaray, risksiz bir oyun tercih etti.Galatasaray'da ilk yarının yıldız ismi olan Marcelo Saracchi, 53. dakikada sakatlanarak yerini Emre Taşdemir'e bıraktı. Fatih Terim, bununla birlikte Mbaye Diagne'yi de oyundan alarak yerine Arda Turan'ı oyuan sürdü.Ankaragücü, bu değişikliklerden sonra önemli fırsatlar yakaladı. 57'de Bolingi, Okan Kocuk'un büyük hatası sonrası önünde bulduğu topu kötü vuruşla auta attı.Marcelo Saracchi'nin ardından Galatasaray'da bir sakatlık daha yaşandı. 66. dakikada sakatlanan Marcao, bir müddet daha oyuna devam etse de 75. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı. Ayrıca, Ömer Bayram yerine de Sofiane Feghouli oyuna girdi.Galatasaray, final paslarında yapılan hatalar nedeniyle oyunun hakimi olsa da gol pozisyonları üretmekte güçlük çekti. MKE Ankaragücü ise daha direkt ve hızlı paslarla ataklar yapmak istedi ancak Galatasaray savunması dikkatli oyunuyla pozisyon vermedi.Galatasaray'ın son bölümde yakaladığı en net fırsatı ise Sofiane Feghouli değerlendiremedi. 82. dakikada Arda Turan, çalımlarla ceza sahası içine girdi ve topu altıpas içerisindeki Cezayirli oyuncuya aktardı. Kalecinin boşa çıkması nedeniyle önünde sadece Ankaragücü savunmasından Atakan kalan Feghouli, birkaç metreden topu ağlara gönderemedi.Galatasaray, Ryan Babel'in tek golüyle 3 puana uzandı.20. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, pasını tersten bindiren Diousse'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda top yandan auta çıktı.23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti.36. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası yayının sağından şutunda kaleci Okan sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.57. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un büyük hatasında ceza sahası içinde topu alan Bolingi'nin uygun durumda vuruşunda top yandan auta çıktı.58. dakikada Bolingi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda top ters kanattan auta gitti.82. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki pasıyla sağdan son çizgiye inerek altıpasa sokulan Arda Turan, şut açısının darlığından dolayı pasını altıpas gerisindeki Feghouli'ye çıkardı. Kaleci Friedrich'i geçen topa Cezayirli futbolcunun uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak Atakan Çankaya'nın müdahalesiyle kornere gitti.89. dakikada Feghouli'nin uzaktan vuruşunda kaleci Friedrich üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.90+3. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak topun sahibi oldu.: Türk Telekom: Ali Şansalan, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao (Dk. 75 Donk), Saracchi (Dk. 56 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 89 Emre Akbaba), Ömer Bayram (Dk. 76 Feghouli), Etebo, Babel, Diagne (Dk. 56 Arda Turan): Friedrich, Sarlija (Dk. 79 Voca), Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Çankaya, Diousse (Dk. 85 Berke Gürbüz), Lobjanidze (Dk. 79 Orkan Çınar), Emre Güral (Dk. 70 Adzic), Bolingi, Borven: Dk. 45+2 Babel (Galatasaray): Dk. 14 Emre Güral, Dk. 45 Diousse, Dk. 68 Pazdan (MKE Ankaragücü), Dk. 90 Emre Taşdemir (Galatasaray)