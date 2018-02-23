Galatasaray 11'inde üst üste 3. kez

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor maçının 11'inde Fatih Terim, yine bir sürprize imza attı.Fatih Terim ilk 11'de Mariano yerine yine Martin Linnes'e şans verdi.Galatasaray'da Marino, bu maçla birlikte üst üste 3 maçta da ilk 11'de kendine yer bulamadı.Mariano, Süper Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor karşısında maça 11'de başlamıştı.