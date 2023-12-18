Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, 10 numara hamlesi için gözünü Belçika'ya çevirdi.
Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Genk'te forma giyen 19 yaşındaki Faslı on numara Bilal El Khannouss'u renklerine bağlamak için harekete geçti.
ZIYECH DEVREYE GİRDİ
Haberde, Bilal'in vatandaşı Hakim Ziyech'in de bu transfer için devreye gireceği kaydedilirken genç oyuncunun kariyerinin bu aşamasında La Liga ya da Bundesliga'da devam etmek istediği belirtildi.
20 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Bununla birlikte Galatasaray'ın transfer için girişimlerini sürdüreceği ancak Genk'in istediği 20 milyon euro'luk ücretin sarı kırmızılı ekibi düşündürdüğü yazıldı.
BILAL EL KHANNOUSS KİMDİR?
19 yaşındaki Faslı on numara Bilal El Khannouss, Anderlecht altyapısında yetişip 2019 yılında Genk altyapısına transfer oldu. Bu sezon itibarıyla A Takım'da forma giymeye başlayan Bilal, çıktığı 32 resmi maçta 3 gol 4 asist kaydetti.
Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Genk'te forma giyen 19 yaşındaki Faslı on numara Bilal El Khannouss'u renklerine bağlamak için harekete geçti.
ZIYECH DEVREYE GİRDİ
Haberde, Bilal'in vatandaşı Hakim Ziyech'in de bu transfer için devreye gireceği kaydedilirken genç oyuncunun kariyerinin bu aşamasında La Liga ya da Bundesliga'da devam etmek istediği belirtildi.
20 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Bununla birlikte Galatasaray'ın transfer için girişimlerini sürdüreceği ancak Genk'in istediği 20 milyon euro'luk ücretin sarı kırmızılı ekibi düşündürdüğü yazıldı.
BILAL EL KHANNOUSS KİMDİR?
19 yaşındaki Faslı on numara Bilal El Khannouss, Anderlecht altyapısında yetişip 2019 yılında Genk altyapısına transfer oldu. Bu sezon itibarıyla A Takım'da forma giymeye başlayan Bilal, çıktığı 32 resmi maçta 3 gol 4 asist kaydetti.