Galatasaray, 10 numara için acele etmiyor!

Galatasaray, transferde önceliği sağ bek ve orta sahaya verdi. 10 numara da transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar bu transferde ise acele etmiyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, 10 numara için acele etmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 10:01
Son güncelleme 11 Temmuz 2024 10:02
Galatasaray'da yeni sezon öncesi planlanan takviyelerden biri de 10 numara transferi.

Sarı-kırmızılılar, transferde önceliği sağ bek ve orta sahaya verdi. 10 numara transferinde ise acele edilmiyor. Galatasaray'da 10 numara transferinde acele edilmemesinin nedeni ise Michy Batshuayi'nin transfer edilmesi ve Okan Buruk'un zaman zaman Belçikalı yıldızı Mauro Icardi ile çift forvet oynatma planı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamada, "Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılıların sağ bek ve orta saha transferini tamamladıktan sonra 10 numara transferi için girişimlere başlaması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery