Galatasaray, 10 numara için acele etmiyor!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi planlanan takviyelerden biri de 10 numara transferi.
Sarı-kırmızılılar, transferde önceliği sağ bek ve orta sahaya verdi. 10 numara transferinde ise acele edilmiyor. Galatasaray'da 10 numara transferinde acele edilmemesinin nedeni ise Michy Batshuayi'nin transfer edilmesi ve Okan Buruk'un zaman zaman Belçikalı yıldızı Mauro Icardi ile çift forvet oynatma planı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamada, "Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılıların sağ bek ve orta saha transferini tamamladıktan sonra 10 numara transferi için girişimlere başlaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, transferde önceliği sağ bek ve orta sahaya verdi. 10 numara transferinde ise acele edilmiyor. Galatasaray'da 10 numara transferinde acele edilmemesinin nedeni ise Michy Batshuayi'nin transfer edilmesi ve Okan Buruk'un zaman zaman Belçikalı yıldızı Mauro Icardi ile çift forvet oynatma planı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamada, "Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılıların sağ bek ve orta saha transferini tamamladıktan sonra 10 numara transferi için girişimlere başlaması bekleniyor.