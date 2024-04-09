Dallas Mavericks pivotu Daniel Gafford, takım arkadaşları Luka Doncic ve Kyrie Irving'e "hayranlıkla baktığını" söyledi.



Şubat ayında Washington Wizards'la yapılan bir takas sonrası Mavs tarafından kadroya katılan Gafford, The Athletic'ten Tim Cato'ya Doncic ve Irving'i yakından izleyebildiği için kendisini yeniden çocuk gibi hissettiğini belirtti:



"İkisine de hayranım. Şekerci dükkanındaki bir çocuk gibiyim. Birkaç hafta önce Luka, Batman rolü üstlenen Kyrie'ye Robin'lik yaptığını söylemişti. Bu iki adam, karşılarına hangi savunma atılırsa atılsın işi bir şekilde hallettiler."



Doncic bu sezon MVP ödülünün güçlü bir adayı olarak maç başına 33,9 sayı, 9,8 asist ve 9,2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. 32 yaşındaki Irving ise 56 karşılaşmada 25,8 sayı, 5,1 asist ve 5,0 ribaund ortalamalarına sahip.



Mavs ekibi, normal sezonun bitimine dört maç kala Batı Konferansı'nda 48-30'luk dereceyle beşinci sırada yer alıyor.





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