Gabriel Sara'nın dönüş tarihi belli oldu!

Başakşehir ile oynanan kupa maçında sakatlanan Gabriel Sara'nın Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Gabriel Sara'nın dönüş tarihi belli oldu!
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14 Ocak 2025 10:12
Galatasaray sağlık heyeti, Başakşehir ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve sağ diz iç yan bağlarında zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara'nın tedavisine devam ediyor.

Başakşehir ile oynanan lig maçında forma giyemeyen Brezilyalı orta sahanın ligdeki Hatay ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçlarında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Sağlık heyetinin Sara'yı 21. haftadaki Konyaspor karşılaşmasına kadar hazır duruma getirmeye çalışacağı da gelen haberler arasında. 

 
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