Gabriel Sara'nın dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray sağlık heyeti, Başakşehir ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve sağ diz iç yan bağlarında zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara'nın tedavisine devam ediyor.
Başakşehir ile oynanan lig maçında forma giyemeyen Brezilyalı orta sahanın ligdeki Hatay ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçlarında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Sağlık heyetinin Sara'yı 21. haftadaki Konyaspor karşılaşmasına kadar hazır duruma getirmeye çalışacağı da gelen haberler arasında.
Başakşehir ile oynanan lig maçında forma giyemeyen Brezilyalı orta sahanın ligdeki Hatay ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçlarında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Sağlık heyetinin Sara'yı 21. haftadaki Konyaspor karşılaşmasına kadar hazır duruma getirmeye çalışacağı da gelen haberler arasında.