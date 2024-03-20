Los Angeles Lakers guardı Gabe Vincent'ın bu sezon diz sakatlığı ameliyatından dönmeyi planladığı bildirildi.



Vincent geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle bu yıl sadece beş maç oynamasına rağmen, sezonu bırakmaya henüz hazır olmadığı öne sürüldü.



NBA muhabiri Marc Stein, Vincent'ın "geri dönüşe yaklaştığını ve herhangi bir aksilik olmazsa bu sezon tekrar oynamayı planladığını." söyledi.



Vincent, süregelen diz sorunları çözmek adına Aralık ayı sonlarında sol dizinden artroskopik ameliyat geçirmişti. Kendisine altı ila sekiz haftalık bir iyileşme süresi verilmiş olan Lakers guardının bu ayın başlarında Mart ayı ortasından sonuna kadar parkelere dönüş yapmayı hedeflediğini söylediği aktarılmıştı.



Vincent oynadığı bu beş maçta ortalama 25,4 dakika sahada kalarak 5,4 sayı ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU