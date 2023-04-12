G.Saray'da Zaniolo eleştirisi ve cevap!

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Sarı-kırmızılıların üyelerden İbrahim Göknar, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun transferindeki maliyet nedeniyle eleştiride bulundu. Göknar, "Nicolo Zaniolo'ya 600 adet TOGG parası verdik. Zaniolo'ya verilen 600 TOGG parası mı, 1-2 TOGG parasına altyapı yatırımı mı? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.



METİN ÖZTÜRK CEVAP VERDİ



Metin Öztürk, Göknar'ın bu eleştirisine cevap verdi. Öztürk, Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'ı büyük hedeflere götürmesi için aldıklarını söyledi.



Üyelerin İtalyan yıldızın bonservisine verilen 15 milyon avroluk bedeli eleştirip bu paranın altyapıda kullanılabileceğini söylemesi üzerine Öztürk, "Kendi içinde bir mantığı olabilir. Bizden önceki yönetimler döneminde şampiyonluklar yaşadık, dünyanın en büyük rakipleriyle oynadık. Galatasaray her zaman şampiyonluğa yarışır. Bunun için yatırım yapmak gerek. Zaniolo da ileride Galatasaray'a hem şampiyonluklar getirecek hem de daha yüksek bedelle satabileceğiniz bir oyuncu. Şu anda bence harika işler yapıyor. İnşallah böyle devam edecek. Günü gelir, iyi talibi çıkarsa değerlendiririz." ifadelerini kullandı.





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