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Futbolseverler, Türkiye - İrlanda maçını ücretsiz izleyebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, güzel bir jest yaparak futbolseverleri mutlu etti.

calendar 28 Mayıs 2025 15:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Futbolseverler, Türkiye - İrlanda maçını ücretsiz izleyebilecek
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Esenler Erok Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.


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