Furkan Akar, Dünya Şampiyonası'nda 9. oldu

Milli buz patenci Furkan Akar, Hollanda'da devam eden Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metre Final B yarışında 9. oldu.



Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam'da düzenlenen ve 34 ülkeden 87 sporcunun yarıştığı şampiyonada Furkan Akar, 500 metre yarışını tamamladı.



Milli sporcu, 500 metre mesafede 40.553 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak yarı finale çıkmış, yarı final yarışları sonrasında ise Final B'de yarışmaya hak kazanmıştı.



Olimpik milli sporcu, şampiyonada 500 metre Final B yarışını ise 41.468 saniyelik derecesiyle 9. sırada bitirdi.



Şampiyonada yarın 1000 metre yarışları yapılacak.





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