Fulham'dan 40 milyon euro'ya transfer!

Premier Lig ekiplerinden Fulham, kadrosunu Arsenal'den Emile Smith Rowe ile güçlendirdi.Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki on numara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Rowe'un Fulham ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.Fulham, bu transfer için Arsenal'e 27 milyon sterlin bonservis ve 7 milyon sterlin bonus ödeyecek. [Toplamda 40 milyon euro]Arsenal'in altyapısından yetişen Emile Smith Rowe, Londra ekibinde çıktığı 115 maçta 18 gol attı ve 13 asist yaptı. Smith Rowe, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 3 kez giydi ve bir gol kaydetti.