Fulham'dan 40 milyon euro'ya transfer!

Fulham, Arsenal'den 24 yaşındaki on numara Emile Smith Rowe'u kadrosuna kattı. Fulham, bu transfer için toplamda 40 milyon euro ödeyecek.

Haber; Sporx.com
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Fulham'dan 40 milyon euro'ya transfer!
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02 Ağustos 2024 16:11
Son güncelleme 02 Ağustos 2024 16:33
Premier Lig ekiplerinden Fulham, kadrosunu Arsenal'den Emile Smith Rowe ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki on numara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Rowe'un Fulham ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Fulham, bu transfer için Arsenal'e 27 milyon sterlin bonservis ve 7 milyon sterlin bonus ödeyecek. [Toplamda 40 milyon euro]

Arsenal'in altyapısından yetişen Emile Smith Rowe, Londra ekibinde çıktığı 115 maçta 18 gol attı ve 13 asist yaptı.  Smith Rowe, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 3 kez giydi ve bir gol kaydetti.

 
 
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