03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Fuat Çapa: "Galatasaray maçında tek endişemiz hakem"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray deplasmanında puan alacaklarına inandığını belirtirken, hakem yönetimine dair geçmiş tecrübeler nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

calendar 03 Aralık 2025 10:37 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacakları müsabaka ve kırmızı-beyazlı takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
 
"G.SARAY'DAN PUAN ALACAĞIZ"
 
Galatasaray deplasmanından puanlarla döneceklerine inandığını söyleyen Fuat Çapa, "Önemli bir karşılaşma bizi bekliyor, ancak aslında bizim için her karşılaşma çok değerlidir. Cuma günü oynayacağımız maç da bizim açımızdan birkaç sebeple önem arz ediyor. Süper Lig'e çıktığımızdan beri tek puan alamadığımız bir takım Galatasaray. Bu nedenle bu maçı çok değerli ve önemli görüyoruz. Samsunspor'un son sezonlardaki gelişimini de göz önünde bulundurarak, bu karşılaşmadan mutlaka puanlarla döneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
 
"TEK KORKUMUZ HAKEM YÖNETİMİ"
 
Kırmızı-beyazlı ekibin, mağlubiyet olacaksa bunun sadece oyunun kendi gerçekleriyle ortaya çıkmasını, hakem kararları ya da dış etkenler nedeniyle puan kaybı yaşamak istemediklerini söyleyen Fuat Çapa, "Geçtiğimiz sezonki karşılaşmayı hatırlayacak olursak, haksız bir faulden yediğimiz üçüncü bir gol vardı. Bunun dışında, aslında gayet olumlu bir maç çıkarmıştık. Burada önemli olan kısım şu: Biz sahaya çıkıp en iyi şekilde oyunumuzu sergileyeceğiz. Oyun olarak bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Ancak biliyorsunuz, son günlerde hakem faktörü bu karşılaşmada önemli rollerden biri olabilir. Biz bugüne kadar hakemlerle ilgili en ufak olumsuz bir şey söylemedik, çünkü sadece sahaya konsantre olduk ve ona odaklandık. Açıkçası Galatasaray karşısında bizi endişelendiren tek konu maçın yönetimi olacak. Çünkü orada iki sezon üst üste yaşadığımız bir tecrübe var. Oyun olarak her rakibe saygı duyduğumuz gibi tabii ki Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. Oyun kalitesiyle bizi yenebilirler, bunda bir sıkıntı yok. Ama önemli olan, diğer konularda bize dezavantaj sağlanmaması yeterlidir. Sahaya çıkıp en güzel şekilde mücadelemizi vereceğiz ve bugüne kadar aldığımız sonuçları taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
 
 
 
'YERLİ OYUNCU BULMAK CİDDİ BİR SORUN'
 
Avrupa kupalarında da iki kritik karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek hedeflerinin ilk 8 olduğunu söyleyen Çapa, şöyle konuştu:
 
"Önümüzde Türkiye Ligi'nde Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe ile üç çok önemli maç var. Avrupa kupalarında da iki kritik karşılaşmaya çıkacağız; çünkü hedefimiz grubu ilk 8 içinde bitirmek. Ayrıca transfer dönemi açılmadan önce bir Süper Kupa maçımız daha var. Bu süreçte özellikle sakat oyuncuların dönüş zamanı belirleyici olacak. Ntcham ve Satka'nın kısa sürede takıma katılmasını bekliyoruz. Coulibaly'nin hafta sonuna yetişip yetişmeyeceği net değil ancak AEK Atina maçına yetiştirmeye çalışacağız. Bundan sonra oyuncularımızın performansı ihtiyaçlarımızı daha net ortaya koyacak. Yabancı oyuncu konusunda seçenek çok, ancak yerli oyuncu bulmak tüm Süper Lig takımlarında olduğu gibi bizde de ciddi bir sorun. Yerli oyuncu sayımızı ve kalitesini bugünü olduğu kadar gelecek sezonları da düşünerek artırmamız gerekiyor. Yabancıda mevcut oyuncu sayımıza göre hareket edebiliyoruz. Yerli transferinde ise tek sınırlama, hedeflerimize uygun oyuncu bulmak. İlk 5 hedefi koyduğumuz için talip olduğumuz yerli oyunculara diğer kulüpler de yöneliyor; burada tercih ve maddi şartlar belirleyici oluyor. Biz de kulübün projelerini ve hedeflerini güçlü şekilde anlatarak oyuncuları ikna etmeye çalışacağız. Çünkü maddi olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yarışma şansımız yok; bunu biliyoruz. Ancak doğru planlamayla aradaki farkı kapatmaya çalışacağız."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
