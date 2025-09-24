24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-282'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-084'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Freiburg, galibiyetle başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Freiburg, sahasında Basel'i 2-1 mağlup etti.

calendar 24 Eylül 2025 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Freiburg, sahasında Basel ile karşı karşıya geldi. Freiburg, Europa-Park Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Patrick Osterhage ve 57. dakikada Maximilian Eggestein attı. Basel'in tek golü 84. dakikada Philip Otele'den geldi.

Bu sonucun ardından Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Basel, ilk haftadan puan alamadı.

Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Basel, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.