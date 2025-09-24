UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Freiburg, sahasında Basel ile karşı karşıya geldi. Freiburg, Europa-Park Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Patrick Osterhage ve 57. dakikada Maximilian Eggestein attı. Basel'in tek golü 84. dakikada Philip Otele'den geldi.
Bu sonucun ardından Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Basel, ilk haftadan puan alamadı.
Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Basel, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
