Fredrik Midtsjö'nün ilk golü

Adana Demir maçında takımını öne geçiren Fredrik Midtsjö, Galatasaray'da ilk golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fredrik Midtsjö'nün ilk golü
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02 Nisan 2023 00:00
Adana Demir maçında Galatasaray'ın ilk golünü atan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ağları havalandırdı.

Müsabakada 74. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, 86. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Maçta 64. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo ise 90+8. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. İtalyan futbolcu, Galatasaray'da ikinci golünü attı.

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