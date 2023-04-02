Fredrik Midtsjö'nün ilk golü

Adana Demir maçında Galatasaray'ın ilk golünü atan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ağları havalandırdı.
Müsabakada 74. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, 86. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Maçta 64. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo ise 90+8. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. İtalyan futbolcu, Galatasaray'da ikinci golünü attı.
Müsabakada 74. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, 86. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Maçta 64. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo ise 90+8. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. İtalyan futbolcu, Galatasaray'da ikinci golünü attı.
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