Toronto Raptors'ın, The Athletic's Shams Charania'ya göre, Fred VanVleet'i dört yıllığı 85 milyon dolarlık bir sözleşme ile takımda tuttuğu açıklandı.



Charania'ya göre, anlaşmanın son yılı bir oyuncu opsiyonu içeriyor.



VanVleet, lige 2016'da Draft edilmeden girmiş ve o dönemden bu yana, kendisini bir playoff takımının temel bir üyesi olarak geliştirmişti. Bir bench rolünden güçlü bir altıncı adam rolüne, sonrasında ise Kyle Lowry ile beraber üst düzey bir ilk beş oyuncusu olmaya kadar yükselmişti.



Toronto'nun 2018-19 sezonunda ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasının nedenlerinden biri, VanVleet'in sonradan vites yükseltmesiydi. Doğu Konferansı Finalleri'nde Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı 4. maçtan, Golden State Warriors'a karşı NBA Finalleri'nin 6. maçına kadar VanVleet, üç sayı çizgisinin gerisinden %52.6 isabetle, maç başına 14.7 sayı ortalaması yakalamıştı.



Koç Nick Nurse, VanVleet'in gelişimini, 2019-20 sezonunda kendisini 54 normal sezon maçında ilk beş başlatarak ödüllendirmişti. Bu sayede VanVleet, kariyerinin yeni en iyi ortalamalarını tutturmuştu: 17.6 sayı, 6.6 asist, 3.8 ribaund ve 1.9 top çalma.



NBA Stats'e göre, Raptors geçtiğimiz sezon VanVleet sahada olduğunda rakiplerine 100 pozisyon başına 4.8 sayı fark atıyordu.



