Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Fred VanVleet, 85 milyon dolara Toronto'da kaldı!

Toronto Raptors'ın, The Athletic's Shams Charania'ya göre, Fred VanVleet'i dört yıllığı 85 milyon dolarlık bir sözleşme ile takımda tuttuğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors'ın, The Athletic's Shams Charania'ya göre, Fred VanVleet'i dört yıllığı 85 milyon dolarlık bir sözleşme ile takımda tuttuğu açıklandı.

Charania'ya göre, anlaşmanın son yılı bir oyuncu opsiyonu içeriyor.

VanVleet, lige 2016'da Draft edilmeden girmiş ve o dönemden bu yana, kendisini bir playoff takımının temel bir üyesi olarak geliştirmişti. Bir bench rolünden güçlü bir altıncı adam rolüne, sonrasında ise Kyle Lowry ile beraber üst düzey bir ilk beş oyuncusu olmaya kadar yükselmişti.

Toronto'nun 2018-19 sezonunda ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasının nedenlerinden biri, VanVleet'in sonradan vites yükseltmesiydi. Doğu Konferansı Finalleri'nde Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı 4. maçtan, Golden State Warriors'a karşı NBA Finalleri'nin 6. maçına kadar VanVleet, üç sayı çizgisinin gerisinden %52.6 isabetle, maç başına 14.7 sayı ortalaması yakalamıştı.

Koç Nick Nurse, VanVleet'in gelişimini, 2019-20 sezonunda kendisini 54 normal sezon maçında ilk beş başlatarak ödüllendirmişti. Bu sayede VanVleet, kariyerinin yeni en iyi ortalamalarını tutturmuştu: 17.6 sayı, 6.6 asist, 3.8 ribaund ve 1.9 top çalma.

NBA Stats'e göre, Raptors geçtiğimiz sezon VanVleet sahada olduğunda rakiplerine 100 pozisyon başına 4.8 sayı fark atıyordu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal