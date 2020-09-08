UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ikinci maçında Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Stade de France'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa, 4-2'lik skorla kazandı.



Hırvatistan, 17. dakikada Dejan Lovren'in golüyle öne geçti. Fransa, Antoine Griezmann'ın 43. dakikada golüyle eşitliği sağladı. Livakovic'in 45+1'de kendi kalesine attığı golle Fransa, devreye önde girdi.



Konuk ekip, 55. dakikada Josip Brekalo'nun golüyle tekrar eşitliği sağladı. Fransa, 65'te Dayot Upamecano'nun golüyle tekrar öne geçti. Olivier Giroud, 77. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi.



Fransa, bu sonuçla 2 maçta 2 galibiyet alarak 6 puana yükseldi. Hırvatistan ise 2 maç sonunda puanla tanışamadı.



Grubun üçüncü maç gününde Fransa, bir diğer 6 puanlı Portekiz ile karşılaşacak. Hırvatistan ise puansız İsveç ile evinde karşı karşıya gelecek.



