Fransa Milli Takımı'nda sakatlık şoku!

Fransa Milli Takımı'nda, Almanya maçı öncesi Ousmane Dembele ve Bradley Barcola'dan kötü haber geldi.
Paris Saint Germain'in yıldızları Ousmane Dembele ve Bradley Barcola, İspanya maçında yaşadıkları sakatlık sebebiyle Almanya maçında forma giyemeyecek.
Fransız Milli Takımı, Uluslar Ligi üçüncülük maçında pazar günü saat 16:00'da Almanya ile karşılacak.
Paris Saint Germain'in yıldızları Ousmane Dembele ve Bradley Barcola, İspanya maçında yaşadıkları sakatlık sebebiyle Almanya maçında forma giyemeyecek.
Fransız Milli Takımı, Uluslar Ligi üçüncülük maçında pazar günü saat 16:00'da Almanya ile karşılacak.
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