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Fransa Milli Takımı'nda sakatlık şoku!

Fransa Milli Takımında, Ousmane Dembele ve Bradley Barcola, sakatlıkları sebebiyle Almanya maçında forma giyemeyecek.

calendar 06 Haziran 2025 20:51 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 20:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransa Milli Takımı'nda sakatlık şoku!
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Fransa Milli Takımı'nda, Almanya maçı öncesi Ousmane Dembele ve Bradley Barcola'dan kötü haber geldi.

Paris Saint Germain'in yıldızları Ousmane Dembele ve Bradley Barcola, İspanya maçında yaşadıkları sakatlık sebebiyle Almanya maçında forma giyemeyecek.

Fransız Milli Takımı, Uluslar Ligi üçüncülük maçında pazar günü saat 16:00'da Almanya ile karşılacak.

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