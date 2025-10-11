11 Ekim
Letonya-Andora
0-014'
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Fransa'da Mbappe şoku!

Fransa'da Kylian Mbappe, Azerbaycan maçında sakatlık geçirmişti. Yıldız futbolcu İzlanda maçında da sahada yerini alamayacak.

calendar 11 Ekim 2025 16:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fransa'da Mbappe şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa, sahasında Azerbaycan'ı konuk etti.

Fransa, rakibini 3-0 mağlup etti. Golleri 45+2. dakikada Mbappe, 69. dakikada Rabiot ve 84. dakikada Thauvin kaydetti.

Karşılaşmada takımını öne geçiren Mbappe, 83. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu, maçın ardından aday kadrodan çıkarıldı.

İZLANDA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mbappe'nin sağ ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle Pazartesi günü İzlanda ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

26 yaşındaki futbolcu, Madrid'e dönerek tedavisini kulübünde sürdürecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.