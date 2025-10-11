Fransa'da Mbappe şoku!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa, sahasında Azerbaycan'ı konuk etti.
Fransa, rakibini 3-0 mağlup etti. Golleri 45+2. dakikada Mbappe, 69. dakikada Rabiot ve 84. dakikada Thauvin kaydetti.
Karşılaşmada takımını öne geçiren Mbappe, 83. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu, maçın ardından aday kadrodan çıkarıldı.
İZLANDA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mbappe'nin sağ ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle Pazartesi günü İzlanda ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.
26 yaşındaki futbolcu, Madrid'e dönerek tedavisini kulübünde sürdürecek.