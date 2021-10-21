Fransa'da gündem Burak Yılmaz!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Lille, Sevilla'yı konuk etti. Lille'de milli futbolcularımızdan Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırarken Fransız basını golcü oyuncu için flaş ifadeler kullandı.



FRANSA'DA ZORLU KAPIŞMA



UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille sahasında İspanyol temsilcisi Sevilla'yı sahasında konuk etti.



BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ



Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Maçta ilk yarı dengeli oynanırken özellikle ikinci yarıda Sevilla, gol arayan ve oyun hakimiyetini elinde bulunduran taraf oldu. Lille de sürpriz çıkışlarla Sevilla kalesini zaman zaman zorlasa da iki takım aradığı golü bulamadı ve mücadele başladığı gibi sona erdi.



ZEKİ VE BURAK 90 DAKİKA FORMA GİYDİ



Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de sahada yer alıp 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı ise maçı yedek kulübesinde tamamladı. Bu sonuçla Lille, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki 3. maçında 2. beraberliğini alarak 2 puana yükselirken Sevilla ise puanını 3'e çıkardı.



FRANSA'DAN OLAY BURAK YILMAZ YORUMU



Fransız basını Burak Yılmaz'ın performansını öne plana çıkardı. Milli golcünün oldukça istekli olduğu vurgulanırken Sevilla defansını aşmak için birçok pozisyonda ofsayta kaldığı belirtildi.



'NE YAZIK Kİ DESTEKÇİ BULAMADI'



Maxifoot, Lille-Sevilla maçının ardından futbolcuları notlandırdı. Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 5.5 puan veren Maxifoot, golcü oyuncu ile ilgili "Burak Yılmaz dün akşam oldukça etkili bir oyun sergiledi. Mücadelen hiç çekinmedi fakat ne yazık ki çevresinde ona destek olacak birini bulamadı." şeklinde yorum yapıldı.



'ÇOK SİNİRLİYDİ, ÇOK SIK OFSAYTTA YAKALANDI'



Footmercato da futbolcuları notlandırdığı haberde Burak Yılmaz'a 4.5 puan verdi. Haberde milli golcü için "Sevilla kalecisi Bounou'yu geçmek için birçok denemede bulundu ama başarılı olamadı. Dün akşam pek işe yaramasa da geçtiğimiz sezon şampiyonluğu getiren oyunculardan olan Burak Yılmaz oldukça istekliydi. Maç içinde 12 ve 63. dakikalarda istediği topları alamayan Burak Yılmaz oldukça sinirliydi. Çok sık ofsayt pozisyonunda kaldı." sözleri kullanıldı.



'BURAK YILMAZ'DAN OFSAYT REKORU'



Le Parisine gazetesi ise Lille-Sevilla maçının haberinde Burak Yılmaz'ın toplamda 10 kez ofsayt pozisyonunda yakalandığını ve bu anlamda bir rekor kırdığının altını çizdi. Haberde "Burak Yılmaz kendine pozisyon yaratmak adına oldukça zorlandı. Şampiyonlar Ligi'nin başladığı günden bugüne tam 10 kez ofsaytta kalarak bu anlamda bir rekor kırdı." ifadeleri kullanıldı.



'ACI ÇEKTİ! ÇOK KÖTÜYDÜ'



Lille'de bir başka milli futbolcu Zeki Çelik de 90 dakika sahada yer aldı. Footmercato, Zeki Çelik için "İlk yarıda Ocampos ile ikili mücadeleleri dikkat çekti ve birkaç pozisyonda içeri girmeyi denedi. İkinci yarıda ise iyi değildi." ifadelerini kullandı. Maxifoot ise "Zeki Çelik, Ocampos'a karşı acı çekti. Lille sağ bek pozisyonunda büyük sıkıntı çekiyor. Zeki Çelik hücumda odlukça yetersizdi." değerlendirilmesi yapıldı.





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