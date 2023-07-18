Fransa Bisiklet Turu'nda 16. etap tamamlandı

Fransa Bisiklet Turu'nda 16. etap tamamlandı. Genel klasmanın zirvesindeki Jumbo-Visma takımından Vingegaard, 16. etapta birinci olarak en yakın rakibiyle arasındaki farkını 1 dakika 48 saniyeye çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fransa Bisiklet Turu'nda 16. etap tamamlandı
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18 Temmuz 2023 19:47
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 19:48
110. Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 16. etabı, Passy ile Combloux arasındaki 22,4 kilometrelik parkurda yapıldı.

Son şampiyon Vingegaard, bireysel zamana karşı etabını 32 dakika 36 saniyede tamamlayarak genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.

Liderin 1 dakika 38 saniye arkasında 2. sırayı alan 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates takımı), genel klasmanda Vingegaard'ın 1 dakika 48 saniye gerisine düştü.

Etapta 35:48'lik derecesiyle 7. olan Adam Yates (BAE Emirates) ise genel klasmanda 3. sıraya yerleşti.

Tura, yarın Saint-Gervais-les-Bains ile Courchevel arasında koşulacak 165,7 kilometrelik 17. etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Jonas Vingegaard (Danimarka): 63 saat 6 dakika 53 saniye

2. Tadej Pogacar (Slovenya): +1 dakika 48 saniye

3. Adam Yates (Büyük Britanya): +8 dakika 52 saniye

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