Francisco Montero, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde Hamburg'a kiralık olarak giden Francisco Montero'nun, siyah-beyazlı takıma geri döneceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Francisco Montero, Beşiktaş'a dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2023 15:26
Son güncelleme 05 Haziran 2023 15:28
Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde ayrılan Francisco Montero, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Stuttgart ile karşılaşacak Hamburg'da stoper Jonas David'in durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

David'in oynamaması durumunda ise Hamburg'ta Montero'nun görev yapacağı aktarıldı. Montero için bunun bir veda olduğu öne sürüldü. İspanyol savunma oyuncusunun bu karşılaşmadan sonra Beşiktaş'a geri döneceği ifade edildi.

24 yaşındaki Montero, Beşiktaş'tan Hamburg'a gitmesinin ardından Alman ekibinde sadece 4 maçta sahaya çıktı.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYORDU

Hamburg'un, Montero için yaptığı kiralık anlaşmada 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery