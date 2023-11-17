Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te görev yapan ve şu sıralar Ligue 1 ekibi Nice'i çalıştıran Francesco Farioli'den Fatih Terim'e sürpriz hediye geldi.
Francesco Farioli, Fatih Terim'e isminin yazdığı ve tüm takımın imzaladığı Nice forması hediye etti. Formayla gönderilen notta 'tek büyük imparator' yazısı dikkat çekti.
Formayı sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, Farioli'ye teşekkür ederek, ''Bu güzel hediye için teşekkür ederim. Umarım bu sezon hak ettiğiniz ve hayal ettiğiniz başarıyı yakalarsınız.'' ifadelerini kullandı.
Francesco Farioli, Fatih Terim'e isminin yazdığı ve tüm takımın imzaladığı Nice forması hediye etti. Formayla gönderilen notta 'tek büyük imparator' yazısı dikkat çekti.
Formayı sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, Farioli'ye teşekkür ederek, ''Bu güzel hediye için teşekkür ederim. Umarım bu sezon hak ettiğiniz ve hayal ettiğiniz başarıyı yakalarsınız.'' ifadelerini kullandı.
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