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Fortuna Düsseldorf, İsrailli oyuncuyu reddetti!

Fortuna Düsseldorf, transfer gündeminde olan İsrailli oyuncu Shon Weissman'ı transfer etmeme kararı aldı. İsrail gazeteleri, Düsseldorf ekibinin bu kararı oyuncunun Gazze paylaşımlarından dolayı aldığını öne sürdü.

calendar 06 Ağustos 2025 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 13:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fortuna Düsseldorf, İsrailli oyuncuyu reddetti!
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Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımı, İsrailli futbolcu Shon Weissman'ı transfer etme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Shon Weissman'ı çok yakından inceledik, ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik." denildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, transferin iptal edilmesi kararı hakkında, "Alman kulübü, Gazze karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrailli forvetin transferini iptal etti. Fortuna Düsseldorf, İsrail Milli Takımı forveti Shon Weissman'ı transfer etmeyeceğini, transfer kararı haberinin duyulmasından sadece birkaç saat sonra taraftarların tepkisi üzerine duyurdu." ifadelerini kullandı.


İsrailli milli oyuncu Shon Weissman'ın, dün İspanya temsilcisi Granada'dan Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına transfer olması bekleniyordu.

 
 
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