Forsberg: "Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu gördük"

RB Leipzig'in İsveçli yıldızı Forsberg, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Forsberg: 'Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu gördük'
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02 Aralık 2020 23:13
RB Leipzig'de Emil Forsberg, Başakşehir'i 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu vurgulayan Forsberg, "Kazanmak önemliydi, gruptan çıkmak istiyoruz. İyi bir maç oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık, Başakşehir'in kaliteli bir takım olduğunu gördük. 2. yarı seyirciler için eğlenceliydi ama bizim için değildi." dedi.

Grubun son haftasındaki Manchester United mücadelesi sorulan İsveçli, "United ile son maça çıkacağız, bizim için final. Kazanmak isteyeceğiz, zor bir maç bizi bekliyor. Kaliteli oyunculara sahipler, en iyisini yapacağız." cevabını verdi.



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