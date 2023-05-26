Formula 1'de sonraki durak Monako

Formula 1 iptal edilen Emilia Romagna GP'si sonrası Monako ile tekrardan başlıyor. Sezonun 7. yarışı olacak olan Monako GP'si takvimin en prestijli yarışı olarak görülüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de sonraki durak Monako
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26 Mayıs 2023 13:13
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. etabı Monako Grand Prix'si ile devam edecek. Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek.

RED BULL PİLOTLARI DOMİNE EDİYOR

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 3 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KALSMANININ İLK 5 SIRASI ŞÖYLE:

PİLOTLAR:

1. Max Verstappen:119 puan

2. Sergio Perez:105

3. Fernando Alonso:75

4. Lewis Hamilton:56

5. Carlos Sainz:44

 

TAKIMLAR

1. Red Bull:224

2. Aston Martin:102

3. Mercedes:96

4. Ferrari:78

5. McLaren:14

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