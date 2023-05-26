Formula 1'de sonraki durak Monako

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. etabı Monako Grand Prix'si ile devam edecek. Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek.



RED BULL PİLOTLARI DOMİNE EDİYOR



Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 3 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KALSMANININ İLK 5 SIRASI ŞÖYLE:



PİLOTLAR:



1. Max Verstappen:119 puan



2. Sergio Perez:105



3. Fernando Alonso:75



4. Lewis Hamilton:56



5. Carlos Sainz:44







TAKIMLAR



1. Red Bull:224



2. Aston Martin:102



3. Mercedes:96



4. Ferrari:78



5. McLaren:14



