Formula 1'de sıradaki durak Monaco!

Formula 1'de bu sezonun altıncı yarışı Monako'da yapılacak. Takvimin en değerli yarışı olarak görülen ve yine nefesleri kesecek bu heyecana Max Verstappen 1. sıradan başlayacak.Emelia Romagna GP'sinin iptal edilmesinin ardından üç haftalık ara sonrasında sezonun 6. yarışı olan Monaco'da heyecan TSİ 16.00'da başlayacak. 78 tur sürecek yarış S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.Sıralama turlarında 1.'liği elde eden Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen yarışa en önde sıradan başlayacak.Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso sıralama turlarında ikinci sırayı alırken, Ferrari'nin Monaco'lu sürücüsü Charles Leclerc'in 3 sıra ceza almasıyla beraber Alpine'in Fransız sürücsü Esteban Ocon 3. sırada start verecek.1. Max Verstappen 93 puan2. Sergio Perez 87 puan3. Fernando Alonso 60 puan4. Lewis Hamilton 48 puan5. Carlos Sainz Jr. 34 puan1. Red Bull 180 puan2. Aston Martin 87 puan3. Mercedes 76 puan4. Ferrari 62 puan5. McLaren Mercedes 14 puan