Formula 1'de Azerbaycan GP'nin galibi Oscar Piastri

Formula 1'de sezonun 17. yarışı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Yarışı ilk sırada tamamlayan isim Oscar Piastri oldu. Avustralyalı pilot damalı bayrağı ilk sırada geçerek tam puan almayı başardı.

, Fotoğraf; Imago
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Formula 1'de Azerbaycan GP'nin galibi Oscar Piastri
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15 Eylül 2024 15:46
Yeni sezonun büyük bir heyecanla devam ettiği Formula 1'de sezonun 17. yarışı Azerbaycan'da yapıldı.

Ferrari'den Charles Leclerc'in pole pozisyonunda başladığı yarışta McLaren'den Oscar Piastri ikinci, Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz ise üçüncü sıradan start aldı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Alphine pilotu Esteban Ocon araçlarındaki güç ünitesi değişikliği sonrası aldıkları ceza nedeniyle yarışa pit yolundan başladılar.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılan yarışın galibi McLaren pilotu Oscar Piastri oldu. Avustralyalı pilot Macaristan GP'sinin ardından bu sezon ikinci kez zafere ulaştı.

SAINZ VE PEREZ KAZA YAPTI

Yarışta ikinci Leclerc olurken üçüncü Mercedes pilotu George Russell oldu. Bitime iki tur kala podyum mücadelesi veren Sergio Perez ile Carlos Sainz ciddi bir kaza yaptı.

Formula 1'de sıradaki yarış 22 Eylül Pazar günü Singapur Grand Prix'sinde koşulacak.

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