Formula 1 Avusturya GP'de zafer Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam etti.
Spielberg kentindeki 4,32 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde yapılan yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren pilotu Lando Norris, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci olurken, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer aldı.
Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışına Büyük Britanya'daki Silverstone pisti ev sahipliği yapacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Spielberg kentindeki 4,32 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde yapılan yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren pilotu Lando Norris, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci olurken, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer aldı.
Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışına Büyük Britanya'daki Silverstone pisti ev sahipliği yapacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...