Florin Bratu: 'Türkiye'de 95 dakika koşmalısınız!'

2003/04 sezonunda Galatasaray forması giyen Florin Bratu, Romanya'da yayın yapan Digisport'a Türk futbolu ve vatandaşı Denis Alibec ile ilgili yorumlarda bulundu.



Bratu, "Alibec'in Türkiye'de son dönemde oynadığı maçları izlemedim ama Türkiye tam bir futbol ülkesidir. Türkiye'de oyunu iki yönüyle oynamanız gerekir. Hem 95 dakika boyunca aralıksız koşacaksınız ve hem de kendinizden fedakarlıklar yapacaksınız. Çok zor. Öncelikle, teknik direktörünüze veya patronunuza karşı isyankar olmayacaksınız. Türkiye'de çok zor bir lig oynanıyor. Bu nedenle Sumudica'yı da anlıyorum." ifadelerini kullandı.



Rumen yorumcu, "Hırs, kararlılık ve fedakarlık gerektiren bir lig var Türkiye'de. Neden başarılı olmanın zor olduğunu anlıyorum. Denis Alibec, Romanya'da iyi iş yaptı. Ayrıca, milli takım seviyesinde Radoi ile birlikte iyi performans gösterdiğini gördük. Bence Alibec, Türkiye'de de başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.



Kayserispor'un Ekim 2020'de Astra Giurgiu'dan 1 milyon euro bonservisle transfer ettiği 30 yaşındaki Denis Alibec, bu sezon Kayserispor formasıyla 11 resmi maçta forma giydi ve sadece 1 gol attı.



