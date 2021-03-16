Fırtına'da Ekuban kayıplara karıştı

Bordo-mavili takımın en büyük gol umutlarından Caleb Ekuban yine kayıplara karıştı. Sezona iyi başlayamayan ve Abdullah Avcı'nın göreve geldiği 9. haftaya kadar golü bulunmayan tecrübeli futbolcu, yeni hocasıyla çıkışa geçmişti. Ekuban söz konusu dönemde 6 gol, 3 asistle takımının çıkışında büyük pay sahibi olurken, son haftalardaki formsuzluğu göze battı. Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 7 maçta ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.



Son 4 sezonun en kısır dönemi!



Süper Lig'de BB Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, gol yollarında büyük krizde. Ligde oynadığı 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor. En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönemde 34 gol atan Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 53 gol, 2018-2019 sezonunda 52 gol kaydetmişti.



