UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İtalya temsilcisi Fiorentina, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Fiorentina, çarşamba Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, İtalya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona eren ilk maçın rövanşında, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Fiorentina, çarşamba Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, İtalya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona eren ilk maçın rövanşında, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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