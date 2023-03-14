Fiorentina, Sivas'a geldi

Konferans Ligi'nde Sivasspor ile karşılaşacak Fiorentina, bu maç için kente geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fiorentina, Sivas'a geldi
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14 Mart 2023 20:30
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İtalya temsilcisi Fiorentina, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Fiorentina, çarşamba Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, İtalya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona eren ilk maçın rövanşında, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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