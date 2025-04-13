Fiorentina-Parma sessiz sedasız

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Fiorentina ile Parma karşı karşıya geldi.



Stadio Atemio Franchi'de oynanan maçta Fiorentina ile Parma 0-0 berabere kaldı.



Bu sonuçla birlikte Fiorentina ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 53 puan toplayarak 7. sırada yer aldı.



Parma ise son 5 maçın hepsinde berabere kalmış oldu ve 28 puanla 16. sırada bulunuyor.