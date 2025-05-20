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Finalde göze çarpan detay: Kadro Değerleri

UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü oynanacak final öncesinde Tottenham ve Manchester United'ın kadro değerleri gündem oldu.

calendar 20 Mayıs 2025 12:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Finalde göze çarpan detay: Kadro Değerleri
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UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro.

İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon avroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon avroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.


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