Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları maç programı açıklandı

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.



Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.



Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:



29 TEMMUZ



10.00 Türkiye-Hollanda



1 AĞUSTOS



10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti



4 AĞUSTOS



10.00 Türkiye-İtalya





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