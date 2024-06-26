Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları maç programı açıklandı

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
29 TEMMUZ
10.00 Türkiye-Hollanda
1 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-İtalya
Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
29 TEMMUZ
10.00 Türkiye-Hollanda
1 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 AĞUSTOS
10.00 Türkiye-İtalya
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