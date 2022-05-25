Filenin Efeleri'nden Altın Lig'de süper galibiyet

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yendi.
Miller, gruptaki ikinci maçında 1 Haziran Çarşamba günü Portekiz'e konuk olacak.
Salon: Elazığ Fırat Üniversitesi
Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Burhan İlhan (Türkiye)
Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Mert Matic)
Slovakya: Firkal, Macuha, Mlynarcik, Pokopec, Kovac, Bartak (Meciar, Smolej, Scerba)
Setler: 25-15, 25-20, 25-20
Süre: 73 dakika (24, 24, 25)
Miller, gruptaki ikinci maçında 1 Haziran Çarşamba günü Portekiz'e konuk olacak.
Salon: Elazığ Fırat Üniversitesi
Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Burhan İlhan (Türkiye)
Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Mert Matic)
Slovakya: Firkal, Macuha, Mlynarcik, Pokopec, Kovac, Bartak (Meciar, Smolej, Scerba)
Setler: 25-15, 25-20, 25-20
Süre: 73 dakika (24, 24, 25)
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