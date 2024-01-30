Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Aliou Cisse'nin ekibi Senegal ile Emerse Fae'nin yönetimindeki Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.



Charles Konan Banny de Yamoussoukro Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken, Senegal'in golünü 4. dakikada Habibou Diallo, Fildişi Sahili'nin golünü ise 86. dakikada penaltıdan Frank Kessie kaydetti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Fildişi Sahili, üst tura yükseldi.



Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili çeyrek finale yükselirken, Senegal turnuvaya veda etti. Fildişi Sahili'nde Gaziantep FK forması giyen Max Gradel ve Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe takımlarına bir süre daha geri dönmeyecek.



Fildişi Sahili, çeyrek finalde Mali-Burkina Faso eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.



