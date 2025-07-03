FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı 4 Temmuz Cuma günü başlıyor.

calendar 03 Temmuz 2025 11:34 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 11:36
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
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ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:

4 Temmuz Cuma

22.00 Fluminense (Brezilya)-Al Hilal (Suudi Arabistan)

5 Temmuz Cumartesi:

04.00 Palmeiras (Brezilya)-Chelsea (İngiltere)

19.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

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