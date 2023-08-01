FIDE CEO'su Emil Sutovsky'den 14 yaşındaki milli satranççı Ediz'e övgü

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) CEO'su Emil Sutovsky, Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında mücadele eden genç sporcu Ediz Gürel'den övgüyle bahsetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIDE CEO'su Emil Sutovsky'den 14 yaşındaki milli satranççı Ediz'e övgü
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01 Ağustos 2023 14:53
Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) CEO'su Emil Sutovsky, Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında mücadele eden genç sporcu Ediz Gürel'den övgüyle bahsetti.

Sutovsky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Bakü'de düzenlenen ve ilk kez katıldığı Satranç Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan 14 yaşındaki Ediz için "Ülkesinde satrancın gelişmesine öncülük etmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Organizasyon tarihinde yarışan en genç Türk satranç sporcusu olan Uluslararası Usta (International Master-IM) Ediz Gürel, ilk turdaki rakibi Büyük Usta (GM) Velimir Ivic'i 28 hamlede yenerek, satranç otoritelerinin dikkatini çekti.

 
 
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