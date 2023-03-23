FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2 Türk takımı Dörtlü Final'de

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçlarının ardından Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu.Türkiye'den Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yanı sıra, İtalya'dan Beretta Famila Schio ile Çekya'dan ZVVZ USK Prag son dört takım arasına kaldı.Yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Beretta Famila Schio, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile de ZVVZ USK Prag karşılaşacak.14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Dörtlü Final'in nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.Sarı-lacivertliler, üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e kalmayı başarırken, Beretta Famila Schio 2002'den bu yana son dörde kalan ilk İtalyan takım oldu.