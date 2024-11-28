FIBA heyeti, Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Dünya Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın da yer aldığı heyete, Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdirdi.İstanbul'daki FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkoğlu ile yerleşkeye gelen heyet, önce milli takımların antrenman salonunu gezdi.Ardından 10 bin kişilik ana salon ve 500'er kişilik altyapı salonlarını gezen heyet, yerleşkeyi de dolaştı.Türkoğlu, burada birçok ülkenin federasyon başkanın da bulunduğu heyete tesisle ilgili bilgi verdi.Şeyh Saud Ali Al Thani, Andreas Zagklis ve Jorge Garbajosa, tesislerden çok etkilendiklerini belirterek Türkoğlu'na misafirperverlikleri için teşekkür etti.