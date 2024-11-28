FIBA heyeti, Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA heyetine Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
FIBA heyeti, Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2024 21:00
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Dünya Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın da yer aldığı heyete, Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdirdi.

İstanbul'daki FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkoğlu ile yerleşkeye gelen heyet, önce milli takımların antrenman salonunu gezdi.

Ardından 10 bin kişilik ana salon ve 500'er kişilik altyapı salonlarını gezen heyet, yerleşkeyi de dolaştı.

Türkoğlu, burada birçok ülkenin federasyon başkanın da bulunduğu heyete tesisle ilgili bilgi verdi.

Şeyh Saud Ali Al Thani, Andreas Zagklis ve Jorge Garbajosa, tesislerden çok etkilendiklerini belirterek Türkoğlu'na misafirperverlikleri için teşekkür etti.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery