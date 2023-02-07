FIBA'dan saygı duruşu kararı

FIBA Avrupa, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA'dan saygı duruşu kararı
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07 Şubat 2023 16:48
FIBA Avrupa, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenenlere üzüntülerini iletir, hayatını kaybedenler için başsağlığı diler. Tüm FIBA maçlarında depremden etkilenenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol takımlarıyla bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenmişti.

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