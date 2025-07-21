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Feyenoord'dan unutulmaz transfer şov: Yeni isimler helikopterle sahaya indi

Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord, yeni transferlerini alışılmışın dışında bir törenle tanıttı. Kırmızı beyazlılar, oyuncularını helikopterle stadyuma getirerek taraftarlara sürpriz yaptı.

calendar 21 Temmuz 2025 00:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: feyenoord.nl
Feyenoord'dan unutulmaz transfer şov: Yeni isimler helikopterle sahaya indi
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Feyenoord, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı oyuncuların tanıtımını sıra dışı bir organizasyonla gerçekleştirdi.

YENİ TRANSFERLER HELİKOPTERLE GELDİ

Hollanda temsilcisi, yeni transferlerini helikopterle stadyuma getirerek tribünleri dolduran taraftarlarına tanıttı.


Gökyüzünden sahaya inen isimler arasında Gonçalo Borges, Luciano Valente, Sem Steijn ve İstanbulspor'dan kadroya katılan Gaoussou Diarra yer aldı.

Kulüp, dikkat çeken tanıtım töreniyle ilgili yaptığı paylaşımda bu anları "eşi benzeri olmayan bir gelenek" ifadeleriyle yorumlad

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