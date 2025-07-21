Feyenoord'dan unutulmaz transfer şov: Yeni isimler helikopterle sahaya indi

Feyenoord, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı oyuncuların tanıtımını sıra dışı bir organizasyonla gerçekleştirdi.
YENİ TRANSFERLER HELİKOPTERLE GELDİ
Hollanda temsilcisi, yeni transferlerini helikopterle stadyuma getirerek tribünleri dolduran taraftarlarına tanıttı.
Kulüp, dikkat çeken tanıtım töreniyle ilgili yaptığı paylaşımda bu anları "eşi benzeri olmayan bir gelenek" ifadeleriyle yorumlad
YENİ TRANSFERLER HELİKOPTERLE GELDİ
Hollanda temsilcisi, yeni transferlerini helikopterle stadyuma getirerek tribünleri dolduran taraftarlarına tanıttı.
Gökyüzünden sahaya inen isimler arasında Gonçalo Borges, Luciano Valente, Sem Steijn ve İstanbulspor'dan kadroya katılan Gaoussou Diarra yer aldı.
🚁Feyenoord, yeni transferlerini helikopterle stadyuma getirdi. pic.twitter.com/sS4yD6Q1wK
— Sporxtv (@sporxtv) July 20, 2025
Kulüp, dikkat çeken tanıtım töreniyle ilgili yaptığı paylaşımda bu anları "eşi benzeri olmayan bir gelenek" ifadeleriyle yorumlad