13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Fethiyespor nefes aldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde düşme hattında yer alan puansız Adanaspor'u 7-0 gibi farklı skorla yenen Fethiyespor, tırmanışa geçti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde düşme hattında yer alan puansız Adanaspor'u 7-0 gibi farklı skorla yenen Fethiyespor rahat nefes aldı.

Önceki hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-0 kaybedip alt sıralara gerileyen Fethiyespor bu galibiyetle tırmanışa geçti.

Toplamda 3'üncü kez galip gelen Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel seri yakalamak zorunda olduklarını söyledi.

Fethiyespor bu hafta sonu Isparta 32 Spor deplasmanında terleyecek. Öte yandan bu karşılaşma öncesi Fethiye İlçe Stadı'nın kapalı tribünü depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılırken, yerine bir süredir gündemde olan yeni tribün yapılacağı yetkililerce bildirdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
