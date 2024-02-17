Fernando Santos'un hedefi 4'te 4!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ligin ilk yarısında oynanan ve 9 puan alınan Konyaspor İstanbulspor, Galatasaray ile Gaziantep maçlarında bu kez 12 puan almayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'un hedefi 4'te 4!
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17 Şubat 2024 09:44
Beşiktaş, Süper Ligin 26. haftasında pazartesi akşamı Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar kazanıp yeni bir serinin startını vermek istiyor.

SANTOS 12 PUAN İSTİYOR

Teknik direktör Fernando Santos da oyuncularıyla yaptığı toplantıda 4 maçlık bu zorlu fikstüre dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın aynı süreçte 9 puan topladığını vurgularken, hedef bu kez 12 puan.

Ligin ilk devresinde siyah beyazlılar Konyaspor, İstanbulspor ve Gaziantep'i yenerken, sadece Galatasaray'a kaybetmişti. Tecrübeli çalıştırıcı bu defa derbi dahil 4 maçı da kazanabilecek kapasitede olduklarının altını çizdi.

BEŞİKTAŞ'IN 4 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

Beşiktaş, Konyaspor ile iç sahada oynadıktan sonra İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Ardından Dolmabahçe'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek siyah beyazlılar, Gaziantep deplasmanıyla 4 maçlık süreci noktalayacak.

Siyah-beyazlılar ilk yarıdaki bu dört maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken, üç maçta gol yememiş, sadece Galatasaray derbisinde kalesinde 2 gol görmüştü.

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