Fernando Santos'un büyük ikilemi: Salih & Amartey!

Beşiktaş'ta Fernando Santos, derbi maçının kadrosu büyük ölçüde netleştirdi. Tecrübeli teknik direktör derbi 11'inde tek kararsız kaldığı yer cezalı Gedson Fernandes'in yerine oynayacak olan isim oldu.
SALİH UÇAN TERCİHİ
Bu bölge için öne çıkan Salih Uçan, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçına 11'de başlamış ve siyah-beyazlıları öne geçirmişti. Trabzon ve Kayseri maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Salih, İstanbul maçında son yarım saatte oynadı.
BİR DİĞER ADAY AMARTEY
Santos, orta alan direncini artırmak için derbiye Musrati'nin yanında Daniel Amartey'le de başlayabilir. Amartey, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında ön liberoda 90 dakika şans bulurken Musrati'nin gelmesinin ardından kulübeye dönmüştü. Stoperde eleştirilse de ön liberoda oynadığında beğenilen Amartey'in, Gedson Fernandes'in yokluğunda derbide Santos'un tercihi olabileceği ifade edildi.
SALİH UÇAN TERCİHİ
Bu bölge için öne çıkan Salih Uçan, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçına 11'de başlamış ve siyah-beyazlıları öne geçirmişti. Trabzon ve Kayseri maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Salih, İstanbul maçında son yarım saatte oynadı.
BİR DİĞER ADAY AMARTEY
Santos, orta alan direncini artırmak için derbiye Musrati'nin yanında Daniel Amartey'le de başlayabilir. Amartey, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında ön liberoda 90 dakika şans bulurken Musrati'nin gelmesinin ardından kulübeye dönmüştü. Stoperde eleştirilse de ön liberoda oynadığında beğenilen Amartey'in, Gedson Fernandes'in yokluğunda derbide Santos'un tercihi olabileceği ifade edildi.