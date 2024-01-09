Fernando Santos kanunları: Yemek yerken telefon yasak

'ın yeni teknik direktörüön plana çıkıyor.Portekizli hoca, Polonya Milli Takımı'nı çalıştırdığı 9 aylık süreçte saha içi kadar saha dışındaki uygulamalarıyla da konuşulmuştu.Futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklayan Santos, Dünya Kupası primleriyle alakalı konuşmayı da kısıtlamıştı.Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'a dün akşam kavuştu. 1.5 yılı garanti, 1 yılı ise opsiyonlu olarak 2.5 yıllık anlaşmaya varılan deneyimli hoca, 1.5 yıl için 3.5 milyon Euro kazanacak. Bugün saat 12.00'de basın önünde imza atacak Portekizli çalıştırıcı, ardından yeni takımının maçını tribünden izlemek için yöneticilerle birlikte Rize'ye uçacak.Yönetimin Fernando Santos tercihinde, tecrübesinin yanında disiplinli olması en önemli etken oldu. 5 oyuncunun (Aboubakar, Ghezzal, Bailly, Rosier, Onana) kadro dışı kalmasına kadar giden sürecin ardından Ümraniye'de disiplini sağlayacak teknik adam arzusu ortaya çıktı. Son olarak çalıştırdığı Polonya Milli Takımı'nda sadece 6 maçta görev alan 69 yaşındaki hoca da artık kulüp takımı çalıştırmak ve daha aktif olmak istediği için Beşiktaş'ın teklifine çok düşünmeden olumlu yanıt verdi.Polonya Milli Takımı'nda 9 ay görev alan Santos, saha içinde olduğu kadar saha dışındaki uygulamalarıyla da çok konuşuldu. Portekizli hoca, futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklarken, Dünya Kupası primleriyle alakalı da konuşma yasağı getirdi. Bunun dışında oyuncuların antrenmanlarda disiplinli çalışmasını ve maçtaymış gibi konsantre olmasını isteyen Santos, toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı şekilde izin veriyordu.Santos, takım savunmasına önem veren ve kanatları kullanmayı seven bir teknik adam. Özellikle, 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerini kullanıyor. Portekizli hoca, taktikten ödün vermezken, genellikle aynı oyun planlarıyla hareket ediyor. Çalıştırdığı takımlara Deco, David Luiz, Angel Di Maria, Oscar Cardozo, Fabio Coentrao gibi çok önemli isimleri transfer ettirdi ve kazandırdı. Bu arada bu transferin perde arkasındaki isim olarak da menajer Ahmet Bulut dikkat çekti. Başarılı menajer, Portekiz'deki ilişkilerini devreye sokarak 48 saatte Santos'u Beşiktaşlı yapan isim oldu.