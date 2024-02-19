Fernando Santos, iki ismi kadroya almadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Konyaspor maçı öncesi iki oyuncuyu maç kadrosuna almadı.
TRT Spor'un haberine göre; herhangi bir sakatlıkları veya cezaları bulunmayan Tayyip Talha Sanuç ve Umut Meraş, teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda maç kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ın maç kadrosu şu şekilde;
İlk 11: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih.
Yedekler: Ersin, Svensson, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Worrall, Ghezzal, Demir Ege, Zaynutdinov, Muleka.
TRT Spor'un haberine göre; herhangi bir sakatlıkları veya cezaları bulunmayan Tayyip Talha Sanuç ve Umut Meraş, teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda maç kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ın maç kadrosu şu şekilde;
İlk 11: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih.
Yedekler: Ersin, Svensson, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Worrall, Ghezzal, Demir Ege, Zaynutdinov, Muleka.
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