Fernando Santos, iki ismi kadroya almadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Konyaspor maçı öncesi iki oyuncuyu kadroya almadı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos, iki ismi kadroya almadı
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19 Şubat 2024 19:16
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Konyaspor maçı öncesi iki oyuncuyu maç kadrosuna almadı.

TRT Spor'un haberine göre; herhangi bir sakatlıkları veya cezaları bulunmayan Tayyip Talha Sanuç ve Umut Meraş, teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın maç kadrosu şu şekilde;

İlk 11: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih.

Yedekler: Ersin, Svensson, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Worrall, Ghezzal, Demir Ege, Zaynutdinov, Muleka.

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